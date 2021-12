कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट ((Two Sides Fight In Kaimur) हो गई. इस दौरान दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल (More than Six Injured In Bhabhua) हो गये हैं. सभी का इलाज भभुआ सदर अस्पताल में कराया जा रहा है. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

वहीं, एक पक्ष से घायलों में परशुराम यादव, चंदन कुमार, राहुल कुमार शामिल हैं. जबकि दूसरे पक्ष से घायल हीरा यादव, राजेंद्र सिंह यादव, अमर सिंह के पुत्र राहुल कुमार को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल राहुल कुमार ने बताया कि आज सुबह 10 बजे खेत पर गेहूं बुवाई के दौरान आपस में झड़प हो गई. दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट में चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

वहीं, दूसरे पक्ष के विशाल कुमार ने बताया कि पहले से ही भूमि बंटवारे को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था. कोर्ट द्वारा भूमि पर 144 धारा लगा हुआ था. जिसमें निर्देश है कि कोई भी खेत में फसल उगाएगा. आज खेत में काम करने के दौरान दोनों पक्षों में झड़प हो गई. मारपीट के दौरान दोनों तरफ से लाठियां चलीं. जिसमें दोनों पक्षों से लोग काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं इलाज कराने के बाद दोनों पक्षों ने भभुआ थाना में आवेदन दिया है. भभुआ थाने की पुलिस ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

