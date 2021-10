कैमूर: बिहार के कैमूर जिले में दो घंटे की झमाझम बारिश ने (Two Hours of Heavy Rain in Kaimur) ने भभुआ शहर (Bhabua City in Kaimur) की सूरत बदल कर रख दी है. शहर पानी-पानी हो गया है. एकता चौक नदी में तब्दील हो गया है. पानी में तैर कर गाड़ियां आ-जा रही हैं. जिला के भभुआ सदर अस्पताल (Bhabua Sadar Hospital) भी तालाब में तब्दील हो गया है.

ये भी पढ़ें- दशहरा मेले में दोस्त के साथ गया नाच देखने, उसी ने मार दी गोली!

शहर की गलियां भी जलमग्न हो गयी हैं. लोगों को काफी परेशानी हो रही है. नाले की सही सफाई नहीं होने से जल जमाव हो जाता है. इसी नाली के गंदे पानी में लोग आ-जा रहें हैं. अधिक जल जमाव से गाड़ियां भी बंद हो जा रही हैं. दूसरी ओर किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं. दो घंटे की झमाझम बारिश से सूखा खेत जलमग्न हो गया है. आपको बता दें की अब खेत में धान पकने के कगार पर है. बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है.

देखें वीडियो

जिससे किसानों की चिंता बढ गई है. वहीं, भभुआ शहर के एकता चौक का नजारा नदी जैसा है. गाड़ियां पानी में तैर रही हैं. आने-जाने में लोगों को परेशानी हो रही है. समाजसेवी बिरजू पटेल ने बताया कि लगातार दो घंटे की बारिश से शहर में जल जमाव हो गया है. सड़क पर घुटने भर से अधिक पानी जम गया है. लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें- युवक को बीच बाजार चाकूओं से गोदा, गंभीर हालत में वाराणसी रेफर

उन्होंने बताया कि इस बारिश ने नगर परिषद की भी पोल खोल दी है. एक तरफ नगर परिषद की ओर से दावा किया जाता है कि लाखों रुपये खर्च करके नालों की साफसफाई कराई जाती है. मगर नजारा कुछ और ही है क्योंकि इंजीनियर द्वारा नाले का सही तरीके से निर्माण नहीं कराया गया है. भभुआ के अस्पताल में भी बारिश से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है.

इसी पानी से होते हुए मरीजों का लाना और ले जाना पड़ता है. इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है. अब तो यह भगवान ही जाने की कब भभुआ के लोगों को जल जमाव से निजात मिलेगी. कब लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें- शारदीय नवरात्र के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा, 9 कुंआरी कन्याओं को कराया गया भोजन

ये भी पढ़ें- कैमूर में बना है चंद्रयान-2 को दर्शाता भव्य पंडाल, देखने के लिये उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़