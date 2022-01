कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया में रेलवे माल गोदाम रोड स्थित काली मंदिर (Theft in Mohania Kali temple ) का दरवाजा तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया. मंदिर की दान पेटी तोड़कर करीब 15 हजार रुपए लेकर चोर फरार (Theft in temple after killing dogs) हो गए. सुबह हुई तो लोगों ने 7 कुत्तों को मरा पाया और मंदिर से दान पेटी भी गायब थी. चोरों को डर था कि कहीं चोरी के दौरान कुत्ते भोंकने न लगे जिससे वो पकड़े जाएं. चोरों ने पहले मंदिर के आसपास के कुत्तों को जहर खिलाया और जब सभी मर गए तो मंदिर में घुसकर दानपेटी उड़ा ली.

मिली जानकारी के मुताबिक चोरों ने पूरी प्लानिंग के तहत कुत्तों को खाने में मिलाकर जहर खिला दिया. इसलिए कि कहीं उनकी चोरी के मंसूबे पर ये कुत्ते पानी ने फेर दें. फिर बेखौफ होकर मंदिर में इस घटना को अंजाम दिया. जब सुबह में इस घटना की जानकारी काली मंदिर के सचिव धीरेंद्र प्रताप सिंह को हुई तो उन्होंने फौरन भभुआ रोड के जीआरपी थाना प्रभारी को इस बारे में सूचित किया.

सूचना के बाद जीआरपी और मोहनिया थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पड़ताल शुरू की. मंदिर के सचिव ने प्रशासन से अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. धीरेंद्र प्रताप बताते हैं कि चोरों ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर दान पेटी से 15 से 20 हजार रुपयों की चोरी की है. उन्होंने प्रशासन से जल्द इस कांड का खुलासा करने की मांग की है.

मोहनियां नगर पंचायत के मुख्य सभापति के प्रतिनिधि शिवजी ने भी नगर प्रसाशन और जीआरपी प्रशासन से मामले की गहनता से जांच करने और मृत कुत्तों का पोस्टमार्टम करने की मांग की है. मंदिर में हुई चोरी और कुत्तों की हत्या का मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. देखना ये है कि प्रशासन इस मामले में कब तक चोरों तक पहुंच पाता है.

