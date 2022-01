कैमूर (भभुआ): बिहार में कोरोना की (Third Wave Of Corona In Bihar) तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है. पूरे राज्य में कोरोना तेजी से फैल रहा है. इसी को लेकर सरकार वैक्सीनेशन पर ज्यादा फोकस कर रही है. बिहार के हर जिले में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर-किशोरियों को कोविड का वैक्सीन लगाया जा रहा है. इसी कड़ी में कैमूर के (Covid Vaccination Of Children In Kaimur) कई विद्यालय और कॉलेजों में बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाया गया है इस दौरान वे काफी उत्साहित नजर आएं हैं.

दरअसल, वैक्सीनेशन को लेकर आज भभुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किशोर और किशोरियों में भी काफी उत्साह देखा गया. जहां, लंबी कतारों में खड़े होकर बच्चों ने अपना वैक्सीनेशन करवाया है. भभुआ पीएचसी केंद्र पर 150 से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीन ली है.

कोविड वैक्सीनेशन को लेकर छात्र-छात्राओं में उत्साह

बता दें कि, भभुआ पीएचसी के डाटा ऑपरेटर श्याम प्रकाश ने बताया कि, बच्चों में ज्यादा उत्सुकता देखने को मिली है. किशोर और किशोरियां ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आकर कोविड का वैक्सीन लगवा रहे हैं.

वहीं, कोरोना की वैक्सीन लेने पहुंची दसवीं कक्षा की छात्रा पायल कुमारी ने बताया कि, हमलोगों में काफी खुशी है कि अब 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है, जिससे हम लोग कोरोना बीमारी से बच सकते हैं, वैक्सीन नहीं लेने से बहुत सी परेशानियां भी होती थीं. हम लोग वैक्सीन लगवाकर खुश हैं. अब कहीं भी आने जाने में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी. हम लोग भी कोरोना बीमारी से बचे रहेंगे. हम अपने दोस्तों से अपील करेंगे कि, वो भी यह वैक्सीन लगवाएं.



