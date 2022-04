कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में तेज रफ्तार का कहर (High speed havoc in Kaimur) देखने को मिला है. जहां अज्ञात वाहन ने 8 वर्षीय बच्चे को रौंद दिया. जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत (Child dies in road accident in Kaimur) हो गयी. मासूम की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने बेतरी-मुंडेश्वरी सड़क को जाम कर दिया (Villagers blocked the road in Kaimur) और मुआवजे की मांग करने लगे. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को मुआवजे का आश्वासन दिया और जाम समाप्त कराया. वहीं, लगभग दो घंटे तक सड़क जाम रहने से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा. घटना भभुआ थाना क्षेत्र के मोकरी गांव के पास की है.

ये भी पढ़ें- गया में अज्ञात महिला की सड़क हादसे में मौत से भड़के लोगों ने ट्रक फूंका, अब डेड बॉडी ढूंढ रही पुलिस

घर लौटते समय दुर्घटना: मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिलान्तर्गत मेजा थाना क्षेत्र के सोरांव गांव निवासी सुरेश मुशहर के 8 वर्षीय पुत्र पवन कुमार के रूप में हुई है. जो भभुआ थाना क्षेत्र के मोकरी गांव में अपने नाना मुराहु मुशहर के घर घूमने आया था. बताया जाता है कि मृतक कुछ सामान लेने दुकान पर गया था. वह घर लौट रहा था, तभी मुंडेश्वरी की तरफ से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गयी और लोगों ने सड़क जाम कर दिया.

परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की: बच्चे की मौत की सूचना पर दल बल के साथ पहुंचे भभुआ थानाध्यक्ष रामानन्द मंडल ने लोगों को समझा-बुझाकर कर जाम समाप्त कराया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं, मृतक के परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.

ये भी पढ़ें- सड़क हादसे में जिला पार्षद विकास सिंह के रिश्तेदार की मौत, दो अन्य की हालत नाजुक

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP