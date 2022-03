कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर जिले में बड़ा सड़क हादसे की घटना सामने आयी है. जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने 12 महिलाओं को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौत (Two Women Died In Road Accident In Kaimur) हो गई है. वहीं 9 महिलाओं का इलाज स्थानीय चांद पीएचसी में चल रहा है. एक महिला को गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. हादसे के बाद बाइक सवार युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है.

कैमूर में रफ्तार का कहर: बता दें कि चांद थाना क्षेत्र टकटहिया शहिद बाबा के पास रविवार की सुबह मसूर काटने जा रही एक दर्जन महिलाओं को एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने रौंद दिया. जिसमें दो महिला की मौत हो गई. बताया जाता है कि सुबह झुंड में महिलाएं मसूर काटने के लिए उत्तर प्रदेश के नीबी गांव जा रही थीं. तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अपाची बाइक सवार ने महिलाओं को टक्कर मारते हुए आगे जाकर पलट गया. जिसके बाद आसपास के लोगों ने बाइक सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इस हादसे में घायल एक महिला को गंभीर हालत में बनारस हायर सेंटर रेफर कर दिया. मृतक महिलाओं की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के तिवई गांव निवासी चिरकुट राम की 54 वर्षीय पत्नी भागीरथी देवी और चांद थाना क्षेत्र के इचांव गांव निवासी राजेश राम की 35 वर्षीय पत्नी सोनी देवी के रूप में की गई.





टक्कर मारने वाला बाइक सवार गिरफ्तार: वहीं, घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल में भेज दिया. इस सड़क हादसे का जिम्मेदार दोनों युवक को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं, मृतकों के परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की. इस हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

