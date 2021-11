कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर जिले में तेज रफ्तार बाइक ने खड़ी ट्रैक्टर की ट्रॉली में टक्कर मार दी (Speeding Bike Rammed in Tractor in Kaimur) जिसमें एक युवक की मौत (Youth dies in Road Accident) हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है. घटना रामगढ़ के दैतरा बाबा के पास बीर छलका की बताई जा रही है.

दरअसल, मृतक और घायल दोनों युवक रामगढ़ के पूर्व विधायक अशोक सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं. मृतक युवक की उम्र 16 साल थी जबकि घायल युवक की उम्र 14 साल बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि रामगढ़ के गोड़सरा गांव निवासी विपिन सिंह का 16 वर्षीय पुत्र रीशु कुमार एंव मोहनिया थाना क्षेत्र के दियां गांव निवासी मनीष सिंह का 14 वर्षीय पुत्र क्रिस कुमार जो रामगढ़ के गोड़सरा के रहने वाला है.

तेज रफ्तार का कहर

दोनों गुरसराय गांव से रामगढ़ स्थित नदी के नजदीक बाइक से जा रहे थे. तेज रफ्तार बाइक होने का कारण ट्रैक्टर के पिछले ट्रॉली में लड़ गई जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही ऋषि कुमार की मौत हो गई. क्रिस कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया घटना के बाद वहां स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई.

स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को देते हुए दोनों को रामगढ़ रेफरल अस्पताल में ले गए. चिकित्सकों ने ऋषि कुमार को मृत घोषित कर दिया. क्रिस कुमार की नाजुक स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वारणसी के लिए रेफर कर दिया गया है.



वहीं घटना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करते हुऐ शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया और मामले की जांच में जुटी हुई है. रामगढ़ पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने बताया यह दोनों गांव से नदी की तरफ बाइक से घूमने जा रहे थे तभी सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर में पीछे से जाकर टक्कर मार दिए.



जिससे घटनास्थल पर ही ऋषि कुमार की मौत हो गई एवं एक क्रिस कुमार को बेहतर इलाज के लिये ट्रामा सेंटर बनारस रेफर कर दिया गया है. वहीं, पूर्व विधायक अशोक सिंह ने जिला प्रशासन से सरकारी मुआवजा मृतक के परिजनों को देने की मांग की है.

