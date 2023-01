कैमूर (भभुआ): कैमूर जिला के कुदरा एनएच दो पर दो ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में एक ट्रक मालिक की मौत (Collision Between Two Trucks In Kaimur) हो गयी. मृतक की पहचान झारखंड के धनबान जिले के कतरास थाना क्षेत्र के पचगढ़ी बाजार निवासी स्वर्गीय जगदीश राम गुप्ता के पुत्र संजय कुमार गुप्ता के रूप में हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी गयी है.

दो ट्रकों के बीच आमने-सामने से टक्कर: जानकारी के मुताबिक धान से लोडेड एक ट्रक कैमूर जिला के खजुरा से बंगाल के वर्धमान जा रहा था. तभी कुदरा एनएच दो पर सामने से आ रही तेज रफ्तार एक अन्य ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. दो ट्रकों के बीच आमने-सामने की टक्कर में धान लोडेड ट्रक पर सवार एक शख्स की मौत हो गयी. मृतक उक्त ट्रक का मालिक था. देखते-देखते ही लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गयी. लोगों ने हादसे की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी.

मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: पुलिस ने ट्रक में फंसा शव को बाहर निकाला और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया. मामले की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी गयी. जिसके बाद वे भी कैमूर पहुंच गए. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. दोनों ट्रकों को पुलिस अपने कब्जे में रखा है. हादसे में दोनों ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं.