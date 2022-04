कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड (Ramgarh Block of Kaimur District) अंतर्गत अभयदे गांव का देवी मंदिर (Devi Mandir In Kaimur) आसपास के कई जिलों के लिए आस्था का विशेष केंद्र है. रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग देवी मंदिर में पूजा और दर्शन (Worship On Ram Navami In Kaimur Devi Mandir) के लिए आते हैं. मन्नतें पूरी होने पर भक्तों की ओर से देवी मां को मिठाई चढ़ाने के अलावा बलि देने की प्रथा है. बलि विशेष रूप से नवरात्र के अंतिम दिन दी जाती है.

बाहरी पलटन के हमले से बचे थे ग्रामीणः देवी मंदिर के प्रबंधक कमलेश सिंह ने बताया कि काफी पुराने समय में यहां पर बाहरी पलटन (लोगों) ने हमला कर दिया था. जिसके भय से ग्रामीण भागकर देवी मां के मंदिर में पहुंचे. इसके बाद मंदिर के पुजारी ने मां का आशीर्वाद लेकर उनकी तलवार उठायी और कई लोगों का सिर धड़ से अलग कर दिया. इसके बाद से मंदिर में लोगों की आस्था बढ़ गई और मां के मंदिर में बलि की प्रथा की शुरुआत हो गयी.

मंदिर में भव्य मेले का होता है आयोजनः मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु पंकज तिवारी ने कहा कि मैं तीन साल से मां के दरबार में आ रहा हूं. मेरी मन्नत पूरी हुई है. इसलिए आज मां को प्रसाद चढ़ाने के लिए आया हूं. वहीं नवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य मेला लगता है. मेले में बड़ी संख्या में मिठाई, चाट, पकौड़ी सहित कई चीजों की दुकानें लगती हैं. रामनवमी के अवसर पर गांव और इलाके से बाहर बसे स्थानीय लोग भी मेले के अवसर पर गांव में जुटते हैं.

