कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में एक व्यक्ति की इलजा के दौरान मौत (Death Of Man During Treatment In Kaimur) हो गई. परिजनों ने डॉक्टर पर उपचार के दौरान लापरवाही बरतने (Patient Died Due To Doctor Negligence In Kaimur) का आरोप लगाया है. घटना के बाद डॉक्टर और संचालक फरार बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव का पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है. मामला भगवानपुर के आरबी हेल्थ क्लिनिक सेंटर एवं फैक्टर हॉस्पिटल की है.

ये भी पढ़ें- VIDEO : मोतिहारी में नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर की तोड़फोड़

कैमूर में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत

कैमूर में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत : मिली जानकारी के अनुसार, मृतक व्यक्ति बेलांव थाना क्षेत्र के बेलाव गांव निवासी स्वर्गीय रामाधार सिंह के 50 वर्षीय पुत्र काशीनाथ सिंह बताए जा रहे हैं. मौत के बाद अस्पताल के संचालक सुभाष कुमार बिंद तथा अजीत कुमार बिंद फरार बताए जा रहे हैं. वहीं, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल में भेज दिया है. जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

'काशीनाथ के पैर में कुछ दिक्कत आ गई थी. इसी मामले में उनको भगवानपुर के आरबी हेल्थ क्लिनिक एंव फैक्टर हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया. जहां चिकित्सक ने उनका ऑपरेशन शुरू कर दिया. इसी दौरान उनकी मौत हो गई.' - राजनाथ सिंह, मृतक काशीनाथ के परिजन