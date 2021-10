कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर जिले में एक बुजुर्ग महिला (Old Lady Die Due to Current in Kaimur) की बिजली के नंगे तार की चपेट में आने से मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल (Sadar Hospital in Kaimur) में पोस्टमार्टम कराने बाद परिजनों को सौंप दिया. परिजनों ने कैमूर जिला प्रशासन (Kaimur District Administration) से मुआवजे की मांग की है.

दरअसल, चांद थाना क्षेत्र के दारूनपुर गांव में एक 60 वर्षीय महिला की खेत में बिजली के नंगे तार से करंट लगने से मौत हो गई. मृतका चांद थाना क्षेत्र दारूनपुर गांव निवासी रामहरी राम की पत्नी रामावती देवी बताई जाती है. महिला दोपहर में खेत में धान की फसल देखने गई थी. खेत में पहले से ही बिजली का नंगा तार गिरा हुआ था. महिला उस तार को नहीं देख पाई और करंट लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी.

आसपास के खेतों में मौजूद ग्रामीणों ने घटना की सूचना वृद्धा महिला के परिजनों को दी. उसके बाद को भी सूचित किया गया.

