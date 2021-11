कैमूर (भभुआ): शुक्रवार को पूरे बिहार में नशा के खिलाफ जागरुकता अभियान (Awareness campaign against drug addiction) चलाया गया. इसके तहत भभुआ में सभी स्कूलों से छात्र-छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली. वहीं सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मियों को शराब नहीं पीने की शपथ (Pledge not to Drink Alcohol) दिलाई गई.



भभुआ के गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने भी शहर में प्रभात फेरी निकालकर लोगों से शराब नहीं पीने की अपील की. छात्राओं ने कहा कि शराब के कारण सिर्फ बर्बादी होती है. इससे हम लोगों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है. इसलिए सभी अभिभावकों से अपील है कि वे शराब ना पिएं और बिहार को शराब मुक्त करें.



गर्ल्स हाई स्कूल में मद्य निषेध दिवस पर निकाली गई प्रभात फेरी में छात्राओं समेत सभी शिक्षकों ने भी नशा मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया. इसके साथ ही डीएम और एसपी ने भी अपने सरकारी कर्मियों के साथ शपथ लिया. वहीं विधि सेवा प्राधिकार के कर्मियों ने भी जिला जज के नेतृत्व में शराब नहीं पीने की सपथ ली.