कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर (Crime in Kaimur) जिले में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म (Molestation of Minor Girl in Kaimur) के बाद हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है. इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित के परिजनों के आवेदन के आधार पर पहले ही दो लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था.

ये भी पढ़ें- लकड़ी की सीढ़ी के सहारे घर में प्रवेश कर लाखों के गहने व नकद पर चोरों ने किया हाथ साफ

दरअसल, भभुआ अनुमंडल क्षेत्र के अधौरा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में 6 अक्टूबर को 10 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी. दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले का कैमूर पुलिस ने खुलासा करते हुए इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी मो. मसीदुर आलम को गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें- कैमूर: करंट लगने से वृद्धा की मौत, परिजनों ने की मुआवजे की मांग

6 अक्टूबर को अधौरा के देवरी गांव में निर्माणाधीन राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के परिसर में काम करने वाले मजदूर ने बगल की ही एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची की हत्या कर उसके शरीर में सरिया घुसा दिया था. साथ ही पत्थरों से कूच कर बच्ची को आग के हवाले कर दिया था. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.

बता दें कि आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल से मजदूरों बुलाया गया है. उन्हीं मजदूरों में पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के कलियाचक थाना अंतर्गत पिपरतल्ला गांव के रहने वाले आरोपी मोहम्मद मसीदुर आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गलत नियत से इसने लड़की को अपने पास बुलाया तथा बाद में उसकी जघन्य हत्या कर दी.

ये भी पढ़ें- साले ने बहनोई को पीट-पीटकर कर किया घायल, जबरदस्ती पिलाया जहर

इस संबंध में कैमूर जिला के एसपी राकेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के परिजन के आवेदन पर पहले दो मजदूरों अब्दुल कुर्बान तथा मोहम्मद मुर्शीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया. सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया तो जांच में सामने आया कि मसीदुर आलम ने ही बच्ची के साथ दरिंदगी की थी. विशेष टीम ने आरोपी को गिरफ्तारी कर लिया.

ये भी पढ़ें- UP के मिर्जापुर में हुए सड़क हादसा में कैमूर की 2 महिलाओं की मौत, 7 घायल

ये भी पढ़ें- भभुआ नगर परिषद में छठ की तैयारी शुरू, सभापति ने घाटों का लिया जायजा