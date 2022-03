कैमूरः बिहार के कैमूर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. जहां भभुआ थाना क्षेत्र में एक शख्स जहर खाकर अपने ससुराल पहुंच (Son In Law Reached In laws After Eating Poison) गया और अपनी पत्नी की जल्द विदाई कराने की बात कही. हालांकि अपनी पत्नी की विदाई वो नहीं करा सका और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद दोनों दोनों पक्ष के घरों में मातम पसर गया.



बताया जाता है कि जिले के भगवनपुर थाना क्षेत्र (Bhagwanpur police station) के मोकरम गांव निवासी स्वर्गीय रमाकांत राम के पुत्र श्याम सुंदर राम की शादी करीब दस वर्ष पूर्व भभुआ स्थित वार्ड नम्बर 14 में मनई राम की पुत्री रंजू से हुई थी. दोनों को दो बेटी और एक बेटा भी है. बड़ी बेटी की उम्र करीब 8 वर्ष है. जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी अंजू अपने मायका आई हुई थी.





शुक्रवार 9 बजे के करीब श्याम सुंदर अपनी पत्नी की बिदाई कराने के लिए ससुराल आया था. आने के बाद ही उसने ससुर मनई राम से बेटी की विदाई जल्दी करने की बात कही, उसके बाद बताया कि मेरी जान बचा लीजिए, जहर खाकर हुआ हूं. उसके बाद दामाद की तबीयत बिगड़ते देख ससुर ने इलाज के लिए उसे भभुआ स्थित सदर अस्पताल भर्ती कराया.

सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने श्याम सुंदर राम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया. जहां वाराणसी जाने के क्रम में चंदौली के पास ही उसकी मौत हो गई. उसके बाद परिजन शव को भभुआ ले आए, जिसके बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. ससुराल पक्ष द्वारा ही घटना की जानकरी पुलिस को दी गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

थाना इंचार्ज ने बताया कि अभी तक मृतक के परिजनों द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी. मृतक के ससुर मनई राम ने बताया कि उनके दामाद सुबह 9 बजे के करीब घर आए और ज़हर खाने की बात बताई. जिसके बाद तबीयत बिगड़ते देख अस्पताल ले जाया गया. बताया जाता है कि मृतक का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था. वहीं, पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि आखिर मृतक ने जहर क्यों खाया?

