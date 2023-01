कैमूर: बिहार में शराबबंदी लागू (Liquor Ban In Bihar) है. इसके बावजूद यहां लगातार शराब की खेप पकड़ी जा रही है. ताजा मामले के अनुसार कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में कुल 6 हजार लीटर शराब लदे ट्रक को पकड़ा गया (Truck Captured With Liquor In Kaimur) है. उत्पाद विभाग और नजदीकी थाने की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा है. जिसके बाद शराब को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में थाने के यार्ड में ले जाने के बाद रोलर से दबाकर नष्ट किया गया है.



कैमूर में शराब को नष्ट किया: जिले के उत्पाद विभाग के अनुसार मोहनिया थाना के 18 कांडों में कुल 6000 लीटर शराब को पुलिस ने बरामद किया है. जिसकी कांडो के अनुसार सूची बनाने के बाद इसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी गई है. तभी जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुल 6000 लीटर शराब को जब्त करने के बाद चेक पोस्ट मोहनिया से थाने के यार्ड में लाया गया. जहां शराब के बोतलों पर रोलर चलाकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया.

बताया जाता है कि जिले के उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण शराब तस्कर तस्करी के नए हथकंडे अपनाते रहते हैं. इसी कारण पुलिस, उत्पाद विभाग और एंटी लिकर टास्क फोर्स लगातार अभियान चला रही है. नतीजतन शराब जब्त करने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर रोलर चलाकर नष्ट किया जाता है.

"कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में कुल 6 हजार लीटर शराब किया गया था. जिसे जब्त करने के बाद आज चेक पोस्ट मोहनिया से लाया गया है. जिसे यार्ड में लाकर रोलर के द्वारा नष्ट किया जा रहा है. जिसमें जिलाधिकारी के निर्देश पर मजिस्ट्रेट भी यहीं पर मौजूद थे. इसकी कीमत करीब 50 लाख रूपए आंकी जा रही है". -सतेंद्र सिंह,उत्पाद इंस्पेक्टर,मोहनिया

