कैमूर (भभुआ) : बिहार के कैमूर में कर्णपुरा रेलवे ओवर ब्रिज की दीवार में (Sudden crack in the wall of the bridge in Kaimur) अचानक दरार आ गई. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड मार्ग पर बने 62 नंबर ब्रिज की दीवार के सात रीवॉल धंसने लगा है. इससे लोगों में दहशत का माहौल है. कर्णपुरा पंचायत के सरपंच अशोक सिंह ब्रिज की मरम्मती और जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बताया कि इतने कम समय में ब्रिज में दरार व रीवॉल में गड़बड़ी होने से निर्माण में मानक व गुणवत्ता की कमी का खुलासा सामने आ रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों में पुल धसने का भी भय सता रहा है.



रेल मंत्री को लिखा पत्र: हादसे की आशंका को देखते हुए पचिलिखी विकाश मंच के अध्यक्ष सुधांशु श्रीवास्तव ने ओवरब्रिज की मरम्मती व जांच के लिए रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है. रेलमंत्री को पत्र में कहा है की ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्राइड कॉरिडोर के डीडीयू सोन नगर सेक्शन पर दुर्गावती रेलवे स्टेशन के समीप पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण एम.एस झांझरिया गलवानो के द्वारा 67.66 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया गया है. ब्रिज के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त होने से बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है.

ब्रिज की मरम्मती की मांग: कर्णपुरा पंचायत के सरपंच अशोक सिंह ने भी विभाग से अपील की है कि ब्रिज में दरार आ गई है. ब्रिज के ऊपर लोड गाड़ियां गुजरेंगी तो ब्रिज कभी भी धंस सकती है. विभाग के पदाधिकारी इसपर जल्द से जल्द संज्ञान लें. ब्रिज की मरम्मती करने के साथ-साथ जांच कर उचित करवाई करें,अन्यथा बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता है.



