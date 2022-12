कैमूर में पूर्व अभियंता के घर कुर्की

कैमूर: बिहार के कैमूर के करमचट थाना क्षेत्र (Karamchat police station) अंतर्गत तेंदुआ गांव निवासी वारंटी अनवर अली अंसारी (Warranty JE Anwar Ali Ansari) के घर कुर्की जब्ती की गई. झारखंड पुलिस और करमचट थाना प्रशासन ने पूर्व अभियंता (जेई) वारंटी अनवर अली अंसारी के घर कुर्की की. पूर्व अभियंता 2016 से फरार चल रहे थे. (attachment of former JE house IN Kaimur) (Jharkhand police IN Kaimur)

पूर्व अभियंता के घर कुर्की जब्ती: मिली जानकारी के अनुसार कुर्की जब्ती में झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक राकेश कुमार रोबिन, करमचट थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह और एसआई पारस मेहता शामिल रहे. मामला झारखंड प्रदेश के पलामू जिला अंतर्गत पाटन थाना का है. जहां कांड संख्या 69/16 एवं 73/16 के तहत मामला दर्ज है. मामला सड़क घोटाले से जुड़ा है. अभियुक्त तेंदुआ गांव निवासी अनवर अली अंसारी पिता रहमान अली अंसारी पिछले 2016 से फरार चल रहे हैं. ऐसे में टीम ने इनके घर की कुर्की की.

सड़क घाटाले से जुड़ा मामला: कोर्ट के आदेशानुसार आरोपी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कुर्की जब्ती की गयी. कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के अंतर्गत करमचट थाना प्रशासन व झारखंड प्रदेश के जिला पलामू अंतर्गत पाटन थाना प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सड़क घोटाले के आरोपी के घर कुर्की जब्ती की गई.

डेढ़ करोड़ की राशि गबन का आरोप: वहीं करमचट थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह उर्फ सिंघम ने बताया कि झारखंड प्रदेश के जिला पलामू अंतर्गत पाटन थाने में कांड संख्या 69/16 दिनांक 05.08.2016 को धारा 409/ 420/ 467/ 468/ 471/ 34 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. पाटन थाना में सड़क की डेढ़ करोड़ की राशि गबन करने के जुर्म में थाना प्रशासन द्वारा मामला दर्ज किया गया था.

"कैमूर के पूर्व जेई पर विभिन्न धाराओं में पलामू के पाटन थाने में मामला दर्ज है. डेढ़ करोड़ सरकारी संपत्ति सड़क घोटाले के आरोप में मामला चल रहा है. आरोपी न्यायालय के आदेश के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ. आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायिक दंडाधिकारी डाल्टेनगंज पलामू प्रथम श्रेणी अमित बंशल द्वारा निर्गत आदेश के तहत आरोपी के घर कुर्की जब्ती की गई है."- संजय कुमार सिंह उर्फ सिंघम, करमचट थानाध्यक्ष