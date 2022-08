कैमूर: बिहार के कैमूर में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बीजेपी विधायक अशोक सिंह (Former BJP MLA Ashok Singh) ने हाल के दिनों में घटित आपराधिक वारदातों के लिए महागठबंधन की सरकार को जिम्मेवार ठहराया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनते ही राज्य में अपराध का ग्राफ (Crime graph increased in the state) बढ़ा है. बिहार में जब तक एनडीए की सरकार थी तो बिहार राज्य पूरी तरह से भयमुक्त था. एनडीए के शासनकाल में सब लोग निर्भिक थे. बिहार में 12 बजे रात को भी लोग घरों से निकल कर अपना काम करते थे.



ये भी पढ़ेंः मंत्री इसराइल मंसूरी का BJP पर हमला, 17 साल नीतीश के पीछे पीछे चले लेकिन बिहार में एक नेता नहीं ढूंढ पाए

सूबे में सताने लगा है लोगों को डरः कैमूर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए अशोक सिंह ने कहा कि एनडीए से नाता तोड़ कर जैसे ही नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से हाथ मिलाया. बिहार के लोग एक बार फिर भय के साए में जीने लगे हैं. पूर्व विधायक अशोक सिंह ने यह भी कहा कि पहले लड़कियां भी 10 बजे रात को निर्भिक होकर अपना कार्य करती थी. बिहार में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल था. लोगों में एक विश्वास था कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है लोगों के मन में काफी भय व्याप्त (crime in bihar) हो गया है. आप लोग देख रहे हैं बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है चाहे वो कैमूर,सासाराम,बक्सर,भोजपुर या फिर गया हो हर जिलों में लगातार क्राइम बढ़ रहा है लोग भयभीत हैं.





उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहे अपराधीः अशोक सिंह ने कहा कि लोगों के मन में इतना भय व्याप्त हो गया है कि लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अब समय से निकलना है और समय से घर आना है. अपने बिहार राज्य से सटे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर योगी जी का शासनकाल है. अपराधियों के लिए पूरा उत्तर प्रदेश लक्ष्मण रेखा है. अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या फिर जेल के अंदर है. उत्तर प्रदेश से भागकर अपराधियी बिहार आ रहे हैं. उनको लग रहा है कि बिहार में अब मेरी सरकार आ गई है. अपराधी बेलगाम होकर खुले में घूम रहे हैं.

बढ़े भ्रष्टाचार के कारण शराबबंदी बेअसरः बिहार में शराबबंदी पर भी अशोक सिंह ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि जिले में जिस तरह से शराब बरामद हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. यहां के पदाधिकारी भी समझ गए हैं कि इस सरकार के 80% लोग दागी हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, घोटाला किए हुए हैं, तो हमको लूटने में क्या परेशानी है. इसलिए बीजेपी के लोग जनता को आश्वस्त करते हैं कि हम सब इस लड़ाई को बिहार के हित के लिए, बिहार की जनता के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और सरकार जहां भी मनमानी करेगी और भ्रष्टाचार करेगी, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे.





''बिहार में जब तक एनडीए की सरकार थी तो बिहार राज्य पूरी तरह से भयमुक्त था. एनडीए के शासनकाल में सब लोग निर्भीक थे. बिहार में 12 बजे रात को भी लोग घरों से निकल कर अपना काम करते थे. महागठबंधन की सरकार बनते ही राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ा है. बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है चाहे वो कैमूर, सासाराम, बक्सर, भोजपुर या फिर गया हो हर जिलों में लगातार क्राइम बढ़ रहा है लोग भयभीत हैं '' - अशोक सिंह बीजेपी के पूर्व विधायक, रामगढ़

ये भी पढ़ेंः राजद का BJP पर हमला.. बिहार का माहौल बिगाड़ रही बीजेपी