कैमूरः बिहार के कैमूर में एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल (Video of Lion in Kaimur Goes Viral) हो रहा है. इसमें एक शेर खुले में विचरण करता और एक वाहन पर हमला करता दिख रहा है. इस वीडियो को बनाने वाला व्यक्ति इसे कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात का बता रहा है. कैमूर के जंगल मे शेर देखे जाने की बात जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल चुकी है. साथ ही वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. अब इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है. डीएफओ ने इसे दूसरी जगह का बताया है और कैमूर में शेर होने की बात को अफवाह बताया है.

वन विभाग हुआ सक्रियः कैमूर में शेर दिखाई देने की बात पर वन विभाग के आधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं. वायरल वीडियो 12 सेकंड का है. वीडियो को वायरल करने वाला व्यक्ति इसे कैमूर के जलप्रपात करकटगढ़ का बता रहा है. वीडियो बना रहा जो व्यक्ति वाहन में है, खुद का नाम चंद्रैत बता रहा है. वीडियो में शेर देखे जाने की बात फैलने पर करकटगढ़ इलाके के लोगों में दहशत है.

डीएफओ ने कहा कैमूर में शेर वाली वीडियो फेकः इस मामले पर कैमूर डीएफओ चंचल प्रकाशम ने बताया कि इन दिनों वायरल वीडियो में एक शेर खुले में विचरण करते और एक चारपहिया वाहन पर हमला करते दिखाई पड़ रहा है. इस वीडियो को वायरल करने वाला व्यक्ति कैमूर जिलें के करकट गढ़ जलप्रपात का बता रहा है. शेर भारत के किसी प्रांत में नहीं मिलता है. यह सिर्फ गुजरात के गिर में मिलता है. इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है. मामले की पूरी जांच के बाद गलत अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर विभाग कार्रवाई करेगी.

राजगीर सफारी का है वीडियोः कैमूर डीएफओ ने बताया कि इस वीडियो की जांच कराई गई तो पता चला की राजगीर में जो जू सफारी है. यह शेर वहीं का है और वहीं वीडियो बनाया गया है. कैमूर में बाघ का आना जाना भले ही है. यहां बाघ हो सकते हैं, शेर नहीं. कैमूर के जंगल को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है. लेकिन यहां शेर नहीं मिलता. इसलिए यह वीडियो फेक है.



करकटगढ़ में है मनोरम प्राकृतिक वादियांः वीडियो जिस स्थान का बताया जा रहा है, वह जगह कैमूर में जल प्रपात के नाम से प्रसिद्ध है. यहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अतिरिक्त सैलानी भी आते हैं. करकटगढ़ जलप्रपात अपने मनोरम और प्राकृतिक व मनोरम दृश्य के लिए जना जाता है. जहां राज्य के मुख्य नीतीश कुमार का भी दो बार आगमन हो चुका है. करकटगढ़ आगमन के दौरान नीतीश कुमार ने इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की बात भी कही थी. नीतीश कुमार चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के रामगढ़ पंचायत में स्थित करकतगढ़ जलप्रपात आगमन के दौरान कुदरत के मनोरम दृश्य को देख आनंदित हो गए थे.

"शेर भारत के किसी प्रांत में नहीं मिलता है. यह सिर्फ गुजरात के गिर में मिलता है. इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है. इस वीडियो की जांच कराई गई तो पता चला की राजगीर में जो जू सफारी है. यह शेर वहीं का है और वहीं वीडियो बनाया गया है. कैमूर में बाघ का आना जाना भले ही है. यहां बाघ हो सकते हैं, शेर नहीं" -चंचल प्रकाशम, जिला वन विभाग पदाधिकारी, कैमूर