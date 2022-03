कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में एक युवक की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली (Dead Body of Youth Found in Kaimur) है. भभुआ रोड स्टेशन (Bhabua Road Station in Kaimur) से सटे पूरब रेलवे ट्रैक पर एक युवक की अज्ञात ट्रेन से कटकर मौत हो गई. मृतक बबलू कुमार चैनपुर थाना क्षेत्र के बिउर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. युवक भभुआ में अपने बहनोई के यहां रहता था. वो बीते एक महीने से चाय की दुकान चला रहा था.

ट्रेन से कटकर युवक की मौत: मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक कुछ सामान लेने के लिए भभुआ बाजार में गया हुआ था, लेकिन पता चला कि युवक की भभुआ रोड स्टेशन रेलवे ट्रैक पर अज्ञात ट्रेन से कटकर मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंचे जीआरपी के एएसआई नागेंद्र कुमार ने शव को अपने कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए, पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर भेज दिया है. मृतक के परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग किया है.

सामान लाने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से मौत: 'सूचना मिली थी कि एक अज्ञात युवक की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई है. जिसके बाद उसके मोबाइल पर परिजनों का फोन आया तो पता चला कि मृतक कैमूर जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के बीयूर गांव निवासी बब्लू कुमार है. जिसके बाद परिजनों को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया है.' - नागेंद्र कुमार, जीआरपी एएसआई

