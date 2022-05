कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में एक बुजुर्ग से लाखों रुपए शातिरों ने ठग (Criminals Cheated Old Man in Kaimur) लिए. दरअसल रामगढ़ थाना क्षेत्र के बिलासपुर के भटौली गांव निवासी झुलन राम अपनी बेटी की शादी के लिए 4 डिसमिल जमीन ढाई लाख में अफजल अंसारी, शमशाद अंसारी को लिखा था. वृद्धि के अनुसार भूमि लिखने के बाद 21 सितंबर 2021 को उनके बैंक में 8 लाख 5 हजार डालने के नाम पर बैंक जाकर कई जगह हस्ताक्षर करवाया गया. इसी दौरान उनसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) के 3 चेक बुक पर धोखे से हस्ताक्षर करा लिया गया और दूसरे दिन बैंक से उनके खाते से 9 लाख 32 हजार रुपये का निकाल लिए गए.

बुजुर्ग का लाखों का लगाया चूना: मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग जब दूसरे दिन बैंक पहुंचे तो उनको इस घटना की जानकारी हुई लेकिन बैंक शाखा प्रबंधक ने उन्हें थाने भेज दिया. जब वह थाने गए तो प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद ये लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अपना मामला दर्ज कराया. जहां सुनवाई के बाद बैंक प्रबंधक समेत अन्य आरोपी के खिलाफ दुर्गावती थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. बताया जा रहा है कि जब पीड़ित थाने में मदद की गुहार लगाता रहा लेकिन उसे वहां कोई मदद नहीं मिली. आखिरकार पीड़ित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने नहीं की कोई मदद: लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और एसपी की तत्परता से आखिरकार थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश पर संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक और अन्य फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति पर दुर्गावती थाने में 9 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई जिसके बाद 14 मई को लोक शिकायत से मामले का निष्पादन किया गया. लेकिन अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. पीड़ित बुजुर्ग ने कहा कि बैंक शाखा प्रबंधक उसी दौरान खाता से निकासी पर रोक लगाते तो उसके पैसे की निकासी नहीं होती. वहीं, इस मामले पर दुर्गावती थनाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच कर कार्रवाई किया जाएगा.

'एक व्यक्ति के द्वारा लोक शिकायत निवारण में केस दर्ज कराया गया है जिसमें जमीन बेचने वाले का ही धोखे से चेक पर हस्ताक्षर करा कर 9 लाख 32 हजार रुपये की निकासी की गई थी. इस मामले में सुनवाई के बाद थाने के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें संबंधित शाखा प्रबंधक समेत अन्य आरोपी शामिल हैं. जिसके बाद 14 मई को वाद का निष्पादन किया गया है..' - संजीत कुमार, लोक जन शिकायत पदाधिकारी

