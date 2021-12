कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में आरोपी को गिरफ्तार करने गई (Clashes Between Police and Villagers) पुलिस से ग्रामीणों की झड़प हुई है. नाराज पुलिस वालों ने घरवालों की जमकर पिटाई कर दी. इससे दो महिलाएं और एक युवक घायल (Two Women One Man Injured in Kaimur) हो गये.

घटना में आरोपी तो फरार हो गए पर घरवालों से पुलिस छापेमारी के दौरान भिड़ंत गई. गांव में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. घायलों को भभुआ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां, एक महिला को डॉक्टरों ने इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया है.

घटना चांद थाना के पतेरी गांव की बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार चार माह पहले पुलिस सादे लिबास में शराब को लेकर छापेमारी करने पहुंची थी. पुलिस शराब तस्कर को गिरफ्तार कर ही रही थी लेकिन गांव वालों ने समझा कि कोई शराब छीन रहा है.

जिसमें पुलिस और गांव वालों में मारपीट हो गई. 20 लोगों को पुलिस ने अभियुक्त बनाया था. अभी तक चार लोग ही बेल करा पाए हैं. बाकी घर से फरार रहते हैं. उन्हें पकड़ने चांद पुलिस दल बल के साथ पहुंची थी और इसी दौरान घर वालों से झड़प हो गई. वहीं, पुलिस ने मामले में मारपीट से इंकार किया है.

'रात को पुलिस पिताजी को खोज रही थी. घर मे नहीं थे तो घर में घुस कर तोड़फोड़ करने लगी और मारपीट करने लगी. जिसमें मां-बहन, सहित तीन लोग घायल हो गए.' - अरशद खान, घायल

'शराब और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दल का गठन किया गया है. कल चांद थाना के पतेरी गांव पुलिस छापेमारी करने गई थी. वहां किसी के भी साथ मारपीट नहीं हुई है. बेवजह पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा हैं. मामला जो भी हैं जांच का विषय है.' - सुनीता कुमारी, भभुआ डीएसपी

