कैमूर (भभुआ): बिहार में चोरी की घटनाएं लगातार (Incidents Of Theft Increasing In Bihar) बढ़ती जा रही है. चोर बड़े आराम से चोरी की घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं. ताजा मामला कैमूर के दुर्गावती के चेहरिया गांव का है. जहां, बेटी की शादी के लिए घर (Jewellery Stolen From House In Kaimur) में रखे जेवरात और कैश की चोरी हो गई.





मिली जानकारी के अनुसार चेहरिया गांव निवासी कामेश्वर प्रजापति के घर अगले महीने 6 फरवरी को बेटी की शादी तय हुई है. वहीं, शादी के लिए परिजन ने लाखों रुपये के जेवरात की खरीदारी की थी. जिसमें सोने का मंगटीका, नथिया, पैजनी एक सूटकेस में रखा हुए था. जबकि दूसरे सूटकेस में साड़ियां और खेत का रसीद और 17 हजार रुपये नकद भी था. जिस पर चोरों ने 31 दिसंबर की रात हाथ साफ कर दिया.

शादी वाले घर से लाखों की संपत्ति की चोरी

वहीं, सुबह में जब परिजनों की नजर बिखरे हुए सामानों पर पड़ी तो वो सन्न रह गए. चोरी की घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 'अब बिटिया की शादी कैसे होगी' यही कहकर परिजन रो रहे हैं. परिजनों ने इस घटना की जानकारी दुर्गावती थाने को दी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

