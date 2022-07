कैमूर(भभुआ): सोमवार को भभुआ नगर के सैकड़ों बिजली उपभोक्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित लिच्छिवी भवन के पास स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन (Protest against smart meter) किया. लोगों ने गरीबों के घर जबरन स्मार्ट मीटर लगवाने वाले कनीय अभियंता (जेई) को भी हटाने की मांग (Demand for transfer of JE) की. धरना- प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि यह स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि 'खून चूसवा' मीटर है. हम लोग स्मार्ट मीटर का बहिष्कार करते हैं.

स्मार्ट मीटर से आ रहा अधिक बिल : स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की लगातार शिकायत आ रही है कि इस स्मार्ट मीटर से अधिक बिल आ रहा है. गरीब तबके के जो लोग बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, स्मार्ट मीटर से परेशान होने के बाद लगातार धरना- प्रदर्शन कर रहे हैं. धरना- प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि भभुआ के वार्ड नंबर 22 में जेई ने लोगों से अभद्र व्यवहार किया.यहां तक कि लोगों का कॉलर भी पकड़ा.लोगों के घरों में जबरन स्मार्ट मीटर भी लगाया गया जो सरासर गलत है. हम लोग सबसे पहले यहां के जेई को हटाने की मांग करते हैं.



पुराने मीटर से लें बिजली का भुगतान : दूसरी मांग यह है कि स्मार्ट मीटर हटाया जाए और पुराने मीटर को ही रहने दिया जाए. ऐसा इस वजह से कि पुराने मीटर से 200 का बिल आता था जबकि स्मार्ट मीटर से 500-600 रुपये का बिजली बिल आ रहा है. हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं पुराने वाले मीटर से ही बिजली बिल वसूल करे.