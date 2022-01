कैमूर (भभुआ):- बिहार के कैमूर जिले से सड़क हादसे (Road Accident In Kaimur) की बड़ी घटना सामने आयी है. जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कैथियां गांव के पास एनएच 30 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो में जोरदार टक्कर मार दिया है. जिसमें ऑटो सवार एक ही परिवार के (6 People Injured In Road Accident At Kaimur) तीन बच्चे समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसे के बाद घायलों को अनुमंडल अस्पताल मोहनिया लाया गया. जहां, डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद (4 Injured Referred To Varanasi From Kaimur) 4 लोगों को वाराणसी हायर सेंटर रेफर कर दिया है.



बता दें कि, घायलों में परशुराम कुमार 10 वर्ष, कौशल कुमार 5 वर्ष, श्रेयस कुमार 2 वर्ष, सोनम कुमारी 15 वर्ष, राजकुमार राम 45 वर्ष एवं श्रवण कुमार 25 वर्ष के बताए जा रहे हैं, ये सभी मोहनिया थाना क्षेत्र के अकोढ़ी मेला गांव के एक ही परिवार के हैं. बताया जाता है कि, यह सभी एक रिजर्व ऑटो में सवार होकर रोहतास जिले के डभड़ियां गांव अपने रिश्तेदारी में गए थे.जहां से वापस आने के क्रम में कैथियां गांव की समीप यह घटना हुई है.

ट्रक और ऑटो की टक्कर में 6 लोग घायल

वहीं, घटना के बाद मौके पर मौजूद एक पिकअप चालक ने आनन-फानन में घायलों को अपने पिकअप में लेकर मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया. जहां, चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद चार लोगों की गंभीर स्थिति देखते हुए वाराणसी के हायर सेंटर रेफर कर दिया है. जबकि, दो लोगों की स्थिति सामान्य देख अस्पताल में ही इलाज की जा रही है. घटना की खबर सुनते ही एमएलसी संतोष कुमार सिंह एवं जिला परिषद सदस्य गीता पासी भी मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल में पहुंच कर सभी घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली है.



घटना के संबंध में अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि, सड़क हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं. जिसमें में 3 बच्चे, एक युवती समेत 6 लोग हैं, 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है जिन्हें अनुमंडल अस्पताल में इलाज करने के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है. वहीं, मोहनिया अनुमंडल अस्पताल पहुंची जिला परिषद सदस्य गीता पासी ने बताया कि, घायलों की स्थिति काफी गंभीर है. जिसकी वजह से उनको वाराणसी रेफर किया गया है.



