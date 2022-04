जहानाबाद: बिहार की सड़कों पर वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार (Accident In Bihar) से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. जिले में ऑटो और पिकअप की आमने-सामने की टक्कर (Accident in Jehanabad) में एक महिला की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों की पुलिस के साथ झड़प हो गई. वहीं सदर अस्पताल में जमकर हंगामा (Quarrel In Sadar Hospital Jehanabad) किया गया. मोहल्ला राजा बाजार (Raja bazar In Jehanabad) के पास मचला नामक स्थान पर इस दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए. इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं.

बताया जाता है कि धनहर बीघा के लोग औरंगाबाद देव सूर्य मंदिर से छठ पर्व के बाद जहानाबाद में अपने गांव लौट रहे थे. इसी बीच मचला में पिकअप और ऑटो की टक्कर (Pickup And Auto Collision In Jehanabad) हो गई. ऑटो में लगभग एक दर्जन लोग सवार थे. जिसमें तकरीबन आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए. जिनका जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था. इलाज के दौरान ही गंभीर रूप से घायल एक महिला की मौत हो गई. दूसरी गंभीर रूप से घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है.

इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने जहानाबाद सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया. सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. परिजनों को जब शांत रहने के लिए समझाया गया तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस से हाथापाई की और उन्हें बाहर निकाल दिया. आक्रोशित परिजनों का गुस्सा काफी चरम पर था. सदर अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि घायल लोगों की स्थिति सामान्य है.

