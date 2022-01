जहानाबाद: जहानाबाद शहर के कर्पूरी नगर (Karpuri Nagar of Jehanabad) मोहल्ले में रविवार की सुबह संदेहास्पद अवस्था में एक महिला की मौत (Suspicious death of woman in Jehanabad) हो गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. महिला का नाम ज्ञानती देवी बताया जाता है. सूत्रों के मुताबिक यह महिला रात में खाना खाकर सो गई लेकिन जब सुबह नहीं जगी तो उसके परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. जब कमरे में जाकर देखा गया तो महिला की मौत हो चुकी थी. मौत के कारणों को लेकर अभी स्पष्ट तौर कोई जानकारी नहीं हैं.

इस घटना की सूचना नगर थाने को दी गई. मौके पर पुलिस पहुंच कर जांच में जुट गई है. पुलिस सभी एंगल से मामले की तहकीकात कर रही है. अभी पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है. दूसरी ओर इस घटना से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई. इस घटना को लेकर लोग कई तरह की चर्चा कर रहे हैं. उनका कहना है कि देर रात तक महिला काफी स्वस्थ थी. लोगों से बातचीत कर रही थी. जांच के बाद ही इस घटना से पर्दा उठ पाएगा.

वहीं, पुलिस सूत्रों मिली जानकारी के मुताबिक महिला के गले पर कटे का निशान पाया गया है. इससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि महिला की हत्या की गई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बातों का खुलासा हो सकेगा.

