जहानाबादः बिहार के जहानाबाद के मखदुमपुर थाना क्षेत्र (Makhdumpur police station of Jehanabad) के सागरपुर गांव में कपड़ा सुखाने के दौरान छत से गिरने से महिला की मौत (Woman Died Due To Falling From Roof In Jehanabad ) हो गई. महिला को घायल होने पर जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है.

ये भी पढ़ें-जहानाबाद: नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, परिजनों में मचा हाहाकार

"सागरपुर गांव निवासी गणेश कुमार की पत्नी कुसुम देवी घर के छत पर कपड़ा डालने गई थी. उसी क्रम में किसी तरह अनियंत्रित होकर छत से गिर गई. घायल अवस्था में जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई."-मृत महिला के परिजन





इलाज के दौरान गई जानः जहानाबाद मखदुमपुर थाना अंतर्गत सागरपुर गांव में उस समय अफरा-तफरी का माहौल हो गया जब छत पर कपड़ा सुखाने गई महिला कुसुम देवी छत से गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गई. इसके बाद आनन-फानन में इलाज के लिए महिला को जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गया. पहले तो परिजन यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे की कुसुम की मौत हो गई है. लेकिन ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों की ओर से समझाने के बाद परिजनों ने माना.

ये भी पढ़ें- जहानाबाद का सनकी मिट्ठू: पत्नी ने मायके जाने की जिद तो कैंची से गले पर किया वार