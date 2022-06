जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में सड़क हादसा हुआ है. जिले के घोसी-धामापुर सड़क पर गोडसर अस्पताल के पास यह हादसा हुआ है. ईंट से लदे ट्रैक्टर पलटने से दो लोगों की मौत हो गई (Two Labour Dead In Accident At Jehanabad), वहीं 2 लोग घायल हुए हैं. मौत की जानकारी के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है. आसपास के लोगों ने सड़क पर मृतक के शव को रखकर जाम कर दिया. लोगों के द्वारा उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग की गई है. सड़क जाम करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को हटाने में जुटी है. यह हादसा घोषी थाना क्षेत्र का है.

ट्रैक्टर का चक्का टूट जाने से हादसा: बताया जाता है कि गोडसर गांव से ईंट लेकर ट्रैक्टर ईंट भट्ठा से निकलकर गांव के अस्पताल के समीप पहुंचा कि अचानक ट्रैक्टर का चक्का टूट गया, ड्राइवर ने संतुलन खो दिया. उसके बाद ट्रैक्टर सड़क के किनारे गड्ढें में गिर गया, इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत घटनास्थल पर हो गई और दो लोग घायल हो गए. मृतक की पहचान अहियासा गांव निवासी गुंजन कुमार (20 वर्ष) और खिरौटी गांव निवासी रामबाबू (32 वर्ष) बताया जा रहा है. साथ में मजदूरी करने वाले दो व्यक्ति घायल हो गये. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है. चालक वैना गांव निवासी बाल्मीकि दास (50 वर्ष) और अटल बरनाला (55 वर्ष) जो झारखंंड़ के रांची के निवासी है. मौत की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रोते-रोते बुरा हाल है, ग्रामीणों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर धामापुर सड़क पर शव को रखकर ग्रामीणों ने जाम कर दिया है. गाड़ियों की आवाजाही ठप पड़ चुकी है.

पुलिस ने जाम हटवाया: नजदीकी घोषी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जाम किये हुए लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया. उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. ग्रामीणों द्वारा वरीय पदाधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग की जा रही है. घोसी थानाध्यक्ष ने बताया कि वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई है, पदाधिकारी के यहां पहुंचने के बाद मुआवजे की घोषणा की जाएगी. इस हादसे से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. लोगों का कहना है कि यह व्यक्ति मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था. मौत के बाद परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को लेना चाहिए.

