जहानाबाद: बिहार में डेंगू का कहर (Dengue cases are increasing in bihar) जारी है. ताजा मामला बिहार के जहानाबाद जिले का है. जहां डेंगू से एक शिक्षक की मौत (teacher died due to dengue) हो गई है. मृतक शिक्षक की पहचान 32 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है. गौरतलब है कि बिहार में अबतक डेंगू के हजारों मामले आ चुके हैं. जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है लेकिन प्रशासन की तरफ से की जा रही कोशिशों का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है.

शिक्षक की डेंगू से मौत: बताया जा रहा है कि मृतक शिक्षक विकास कुमार जहानाबाद कन्या मध्य विद्यालय के इण्डोर स्टेडियम परिसर मे पदस्थापित थें.ज हां देर रात 12 बजे डेंगू से उनका निधन हो गया. मृतक शिक्षक अरवल जिले के करपी प्रखण्ड के कसौटी गांव के रहने वाले थे. 17 अक्टूबर को अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी. बुखार अधिक होने के कारण उन्हें 19 अक्टूबर को पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

परिजनों में मचा कोहराम: शिक्षक की मौत के बाद स्कूल परिसर में कोहराम मच गया. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि डेंगू के खतरनाक वेरियेंट होने के कारण उनकी किडनी छतिग्रस्त हो गई थी और फेफड़े में सूजन करते हुए स्वांस की नली को प्रभावित कर दिया था. तीन दिनों तक कृत्रिम सांस पर टिकने के बाद देर रात उनका निधन हो गया.

