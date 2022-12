जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में जहर खाने से महिला की संदिग्ध मौत (Death of woman after consuming poison in Jehanabad) हो गई. मृतक के परिजनों का आरोप है कि पति ने दहेज के कारण अपनी पत्नी की जान (husband killed wife by giving poison in Jehanabad) ली है. शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच दहेज को लेकर झगड़ा होने लगा था. कई बार इस मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई. आपसी सहमति से भी बात बनाने की कोशिश हुई लेकिन दोनों में बात नहीं बनी.

दहेज के लिए पति ने पत्नी को मार डाला: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मसाढ़ गांव निवासी उपेंद्र पासवान अपनी बेटी कविता देवी की शादी 16 साल पहले गोलकपुर गांव निवासी अशोक पासवान से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया था. कुछ दिनों तक दोनों का संबंध ठीक-ठाक से बीत रहा था लेकिन थोडे़ ही दिनों के बाद अशोक पासवान ससुराल वालों से सोने के सिकरी और पैसे की मांग करने लगा. लड़की के पिता ने जब मांग मानने से इनकार कर दिया. तब पति और पत्नी में तकरार बढ़ गई और पति महिला को प्रताड़ित करने लगा.

पति ने पत्नी को जहर पिलाया: बताया जाता है कि रविवार को पति एवं ससुराल वालों ने लड़की को मारपीट कर जहर पिला दिया. इसकी सूचना लड़की ने अपनी मां को दिया. जैसे ही लड़की के मायके वाले को जहर पिलाने की सूचना मिली. वे लोग दौड़े-दौड़े लड़की के ससुराल पहुंचे और उसे इलाज के लिए काको पीएसी में भर्ती कराया गया. जिसके बाद डॉक्टर द्वारा बेहतर चिकित्सा के लिए उसे सदर अस्पताल जहानाबाद रेफर कर दिया. जहां आज सुबह इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.

जांच में जुटी पुलिस: महिला की मौत की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौकेै पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटना का कारण क्या है. वहीं कुछ स्थाीय लोगों का कहना है कि मृतक के पति ने दूसरी शादी कर लिया है. जिसके कारण पति पत्नी के साथ मारपीट करता था. लेकिन जिस तरह से दहेज के लिए महिलाओं को बलि चढ़ा जा रहा है. इससे मानवता शर्मसार हो रही है. लगातार ऐसी घटना देखने को मिल रही हैं.

