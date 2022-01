जहानाबादः बिहार के जहानाबाद जिले में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत( One Died in Road Accident in Jehanabad) हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना परस बीघा थाना अंतर्गत जहानाबाद अरवल एनएच 110 पर कसई गांव के पास का है. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मौके पर जाम कर दिया. वहीं घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है. इसी बीच गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़फोड़ की है. मौके पर स्थानीय पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर मामले को कंट्रोल में किया.

मिली जानकारी के अनुसार हादसे में मरने वाले की पहचान काको थाना क्षेत्र के गजराज बीघा के मनीष कुमार के रूप में की गई. वहीं गंभीर रूप से घायल की पहचान पूर्वी उटा निवासी चंदन कुमार के रूप में की गई है. परिजनों ने बताया कि मनीष कुमार और चंदन कुमार मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने नानी के घर कसई जा रहे थे. उसी दौरान अरवल की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया. घटनास्थल पर ही मनीष कुमार की मौत हो गई और चंदन कुमार का इलाज सदर अस्पताल में जारी है.

हादसे की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंच गये हैं. पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है इस वाकये से अचानक गांव में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है. और ट्रक चालक की तलाश जारी है.

