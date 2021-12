जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले में जिले में आज बड़ा हादसा (Road Accident In Jehanabad) हो गया है. जहां पुलिस चेकिंग से बचने के लिए तेजी भाग रहे दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गयी. इस हादसे में दो लोगों की मौत (Two Died In Bike Collision) हो गई, वहीं, तीसरे शख्स की हालत गंभीर बतायी जा रही है. एक मृतक की पहचान बीबीपुर निवासी रेलवे के ड्राइवर प्रमोद कुमार के रूप में हुई है.

घटना जहानाबाद के कडौना ओपी के समीप की है. दूसरे मृतक की पहचान मणिकांत कुमार शाहबाजपुर का निवासी के रूप में की गई है. ग्रामीणों ने बताया कि, कडौना ओपी की पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस के डर से भागने के दौरान दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई. जिसमें दो बाइक सवारों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. एक शख्स की हालत गंभीर है. इस घटना की सूचना के बाद मृतक के परिजनों रो-रोकर बुरा हाल है.

वहीं, घटना के बाद नाराज परिजनों ने पटना-गया राष्ट्रीय मार्ग को कडौना ओपी के समीप जाम कर दिया है. शव के साथ घंटों विरोध प्रदर्शन किया. जाम की सूचना पाकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने लोगों को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की. करीब 2 घंटे के बाद सड़क जाम को हटवाया गया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने ने कहा कि इस घटना के लिए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि जिले में एसपी के निर्देश पर पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग चलाया जा रहा है. नियम की अनदेखी करने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है. इसी डर से मोटरसाइकिल सवार इतने भयभीत हो जाते हैं कि जान की परवाह किए बिना ही भागने लगते हैं. इस दौरान कभी-कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. इस घटना के बाद मृतक के परिजन पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं.

