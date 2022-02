जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले के घोसी सड़क (Road Accident In Jehanabad) पर दक्षिणी के पास एक ठेकेदार की (Person Died In Road Accident At Jehanabad) सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. घटना के बाद परिजनों ने पैसों को लेकर हत्या करने की आशंका जतायी है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और फिलहाल मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही कोई जानकारी देने की बात की है.

सड़क हादसे में युवक की मौत

बता दें कि, मृतक का नाम मुकेश कुमार था जो तेज बीघा गांव का निवासी बताया जाता है. मृतक के परिजनों ने पैसे को लेकर हत्या की आशंका जतायी है. मृतक की भाभी बंदना कुमारी ने बताया कि, सोमवार की शाम करीब 8 बजे मुकेश कुमार से मेरी बात हुई थी. वो जहानाबाद ऑफिस में अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे. तब मैंने उन्हें कहा, कि बहुत देर रात हो गई है आप घर चले जाइये. एक घंटे के बाद जब फिर से फोन किया तो उनके मोबाइल की घंटी लगातार बजती रही लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. तभी से हम लोगों को अनहोनी की आशंका होने लगी. मंगलवार को सुबह हम लोगों को ग्रामीणों ने सूचना दिया कि मुकेश कुमार का शव घोसी-जहानाबाद सड़क के किनारे पड़ा हुआ है.

मृतक की भाभी ने बताया कि, ग्रामीणों की सूचना के आधार पर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि मुकेश सड़क किनारे गिरा हुआ है. हम लोगों को पूरा विश्वास है कि साजिश के तहत इसके साथियों द्वारा पैसे को लेकर उसकी हत्या की गई है. मृतक के भाभी ने मृतक के साथी एवं स्टाफ पर हत्या का आरोप लगा है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. जैसे ही गांव वालों को मुकेश के हादसे की सूचना मिली बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग घटनास्थल पर पहुंच गए.

वहीं, पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा की घटना का कारण क्या है. मौत सड़क दुर्घटना में हुई है या फिर हत्या की गई है, दोनों पहलू पर जांच की जा रही है जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा.

