जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले के (Man died due To Drowning In Paras Bigha)परस बीघा थाना के कोडिहरा गांव में पुल के पास पइन में (Man died due To Drowning In Jehanabad) डूबने से व्यक्ति की मौत मामला सामने आया है. मृतक कोडिहरा गांव अपनी बहन के घर जाने के लिए निकला था, और काफी समय तक बहन के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू कि, तो पता चला कि (Dead Body Found In Kodihara Village) पइन में एक व्यक्ति का शव मिला है. जिसके बाद परिजनों ने मृतक की पहचान की है.

दरअसल, मृतक का नाम अजीत कुमार उर्फ बुचु राम था जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष बतायी जा रही है. मृतक परस बीघा के अमैन गांव का निवासी था. पइन में डूबने से उसकी मौत हो गई. घटना के बारे बताया गया कि कोडिहरा पुल के पास पइन में एक व्यक्ति का पानी में शव तैरता देखा गया. इसी सूचना के आधार पर जब मृतक के परिजन घटनास्थल पर जाकर उस व्यक्ति की पहचान की. घटना के बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया.

पइन में डूबने से व्यक्ति की मौत

बता दें कि, गांव के लोगों ने पहले हत्या की आशंका जाहिर कर शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया. लेकिन पुलिस ने पहुंच कर मामले की जांच की और पाया कि, इसकी मौत पानी में डूबने से हुई है. जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम हटाया. वहीं, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद भेज दिया है. लगातार बारिश होने की वजह से पोखर एवं पइन में पानी भरा हुआ है. इसी के कारण यह घटना घटी है.

वहीं, परिजन का कहा कि, शायद व्यक्ति शौच करने के लिए पइन किनारे गया हो और कुहासे के कारण इनको पता नहीं चल पाया और डूबने से इनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूर्व मुखिया ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. उन्होंने बताया कि, व्यक्ति अत्यंत गरीब था और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसके परिजनों को काफी दिक्कत होगी इसलिए जिला प्रशासन को इनको सहायता राशि देना चाहिए.

