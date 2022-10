जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद शहर के उठा मोड़ के समीप मुख्य सड़क पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला के गले से मंंगलसूत्र छीनकर भाग रहे चोर को भीड़ ने खदेड़कर पकड़ (Thief Caught In Jehanabad) लिया. भीड़ चोर पर लात-घूंसे बरसाने लगी. लोग इतने गुस्से में थे कि चोर की जान आफत में पड़ गयी. हंगामा सुनकर पेट्रोलिंग कर रहे टाइगर मोबाइल का जवान अवधेश प्रसाद मौके पर पहुंच (Video Of Thief Beating Up In Jehanabad) गए. जवान ने चोर को अपने कब्जे में ले लिया. लेकिन उसके बाद भी लोग चोर को मारने की कोशिश करते रहे.

आफत में आयी चोर की जान: जानकारी के मुताबिक जहानाबाद शहर के उठा मोड़ स्थित मुख्य सड़क के समीप सरिता देवी नाम की एक महिला खड़ी थी. इस दौरान एक शख्स महिला के बगल में खड़ा हो गया और मौका मिलते ही महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर भागने लगा. चोर को भागते देख महिला शोर मचाने लगी. जिसे सुनकर आसपास के लोग चोर को खदेड़ने लगे. थोड़ी ही देर में चोर पकड़ में आ गया. तब तक सैकड़ों की भीड़ घटनास्थल पर एकत्रित हो चुकी थी. लोगों की भीड़ ने चोर को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. लोग उसे लात-घूंसों से पीटने लगे. इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया.

पुलिस जवान ने बचायी चोर की जान: बीच सड़क हंगामा होता देख पेट्रोलिंग कर रहे टाइगर मोबाइल का जवान अवधेश प्रसाद मौके पर पहुंच गया. जवान ने किसी तरह से भीड़ के चुंगल से चोर को अपने कब्जे में लिया. लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि पुलिस के सामने भी चोर को मारने की कोशिश करते रहे. चोर को बचाने के दौरान जवान को भी हल्की चोट आयी है. यदि समय रहते जवान नहीं पहुंचता तो चोर की जान भी जा सकती थी. पुलिस की सतर्कता के कारण उस चोर की जान बच गई.

55 हजार का था सोने का मंगलसूत्र: पीड़ित महिला सरिता देवी ने बताया कि उसके मंगलसूत्र की कीमत 55 हजार रुपये है. लोगों ने चोर को पकड़कर मंगलसूत्र लूटने से बचा लिया. पुलिस जांच में पता चला कि चोर मूल रूप से मसौढ़ी का रहने वाला है. जिसकी पहचान अजीत कुमार के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि चोर से पूछताछ चल रही है. पूछताछ में पता चलेगा कि वह जहानाबाद किस लिए आया था. साथ ही उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है.