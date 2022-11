जहानाबादः बिहार में शराबबंदी (Liquor ban in Bihar) के बीच शराब तस्करी और निर्माण और शराब पीने का सिलसिला जारी है. इसी बीच जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 7 महिलाओं समेत कुल 50 लोग गिरफ्तार (Liquor Smuggling Case In Jehanabad Many Arrested ) किया है. गिरफ्तार 50 लोगों में 8 पर शराब बेचने का और 42 लोगों पर शराब पीने का आरोप है. उत्पाद अधीक्षक नित्यानंद प्रसाद ने बताया कि सभी को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

"बिहार सरकार के आदेश पर उत्पाद विभाग की टीम जिले में लगातार छापेमारी कर रही है. शराब बेचने और पीने वाले लोगों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई में कुल 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है." -नित्यानंद प्रसाद, उत्पाद अधीक्षक, जहानाबाद

बिहार में शराबबंदी कानून फेल : बता दें कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है. वहीं विभागीय अधिकारी के मुताबिक, पहली बार शराब पीने के मामले में पकड़े गए अभियुक्त को शपथपत्र व तीन से पांच हजार रुपये का जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्रावधान किया गया है. प्रावधान के तहत अब तक 50 हजार से अधिक लोग जुर्माना देकर छूट चुके हैं. बताया जाता है कि मद्य निषेध विभाग ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि शिकायत मिल रही है कि कई लोग पहली बार पकड़े जाने के बाद दोबारा भी शराब का सेवन कर रहे हैं.

जुर्माना देकर छूटे अभियुक्तों के घर पर पोस्टरः 1 अप्रैल 2022 से संशोधित मध्य निषेध कानून लागू होने के बाद धारा 37 के तहत पहली बार शराब पीने पर जुर्माना देकर छूटे अभियुक्तों के घर पर मद्य निषेध विभाग के अधिकारी और कर्मी चेतावनी पोस्टर लगाएंगे. पोस्टर के माध्यम से उन्हें चेतावनी दी जाएगी. अगर दूसरी बार शराब पीकर पकड़े गए तो एक साल की सजा मिलनी निश्चित है.

