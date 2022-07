जहानाबादः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (Bihar Police Subordinate Service Commission) ने दारोगा और सार्जेंट के लिए हुई परीक्षा का परिणाम 14 जुलाई को जारी किया गया. बीपीएसएससी के रिजल्ट में कुल 2213 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिसमें दरोगा के लिए 1998 और सार्जेंट के 215 पदों पर बहाली में चयनित हुए हैं. दरोगा में 742 और सार्जेंट में 84 महिलाएं सफल हुई है. इस सूची में जहानाबाद जिले की रहने वाली एक ऐसी भी महिला (Jehanabad Woman Selected For Sub Inspector) है, जिसने शादी के 14 साल बाद अपनी मेहनत के बल पर दारोगा भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल (Selected For Sub Inspector After 14 Years Of Marriage) की है. सफलता पाने वाली महिला जिले के होरिलगंज निवासी अनीता है. अपने 2 बच्चों की देखभाल करते हुए पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ बीपीएसएससी परीक्षा को क्लीयर कर सब-इंस्पेक्टर के लिए चुनी गई है.

शादी के समय अनीता की माली हालत ठीक नहीं थीः 14 बर्ष पहले जब अनीता की शादी हुई थी तो उस समय अनीता के घर की माली स्थिति काफी खस्ता थी. उसके पति आज भी आटा चक्की चला कर परिवार का भरण पोषण करते हैं. शादी के बाद अनीता हाउसवाइफ बन कर घर में रह रही थी. इस दौरान अनीता के दो बच्चे भी हुए. घर का सारा काम-काज करने के साथ-साथ अनीता अपने बच्चों के पालन पोषण के साथ-साथ, उसने अपने पढ़ाई के लिए भी थोड़ा समय निकाला. उसने नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर दी. उसकी की मेहनत ने रंग लाया और अनीता की नौकरी बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर हुई. अनीता यहीं नहीं रुकी. सासाराम में सिपाही के रूप में कार्यरत अनीत यहीं नहीं रुकी. सिपाही के पद पर रहते हुए अनीता ने पढ़ाई को जारी रखा और उसी का नतीजा है कि आज अनीता दारोगा बन गई.



पति आज भी चलाते हैं आटा चक्कीः अनीता के पति संतोष का कहना है कि रिजल्ट से हमलोगों को काफी खुशी हुई है. उसके पति संतोष जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के होरिल गंज मोहल्ला में आज भी आटा चक्की चलाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. इस रिजल्ट से अनीता के परिवार वाले काफी खुश हैं और उन लोगों का मानना है कि अब अनीता के दरोगा बन जाने से परिवार की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. वहीं दरोगा का रिजल्ट निकलने के बाद आसपास के लोगों ने अनीता के घर जाकर बधाइयां दी एवं फूल माला से स्वागत किया. घर पहुंचने वाले लोगों ने मिठाई खिलाकर अनीता के उज्जवल भविष्य की कामना भी की.

"अनिता शुरू से ही मेहनती एबं जुझारू रही है. यह रिजल्ट आने से हमलोग काफी खुश हैं. शिक्षा के बल पर अनीत ने समाज में बदलाव का मिशाल पेश किया है."-संतोष, अनीता के पति



