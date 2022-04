जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले के पितांबरपुर निवासी किसलय शर्मा ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड (Kishlay Sharma Name In Limca Book Of World Records) में अपना नाम दर्ज कराकर जहानाबाद जिले का नाम रोशन किया है. किसलय शर्मा पेशे से गणित के शिक्षक हैं और गणित से इनका इस कदर लगाव था कि गणित के सवाल को हल करने के लिए 5067 फॉर्मूला संकलित (largest collection of mathematics formula) कर लिम्का बुक में नाम दर्ज कराया है.

जहानाबाद के मैथ्स गुरु ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड: हालांकि लिम्का बुक के द्वारा उन्हें मेल के माध्यम से अक्टूबर-नवंबर में नाम दर्ज होने की सूचना दे दी गई थी लेकिन बीते 3 दिन पूर्व लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र और बुक भेजा गया है. इसको लेकर किसलय शर्मा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना ने उन्हें यहां लाकर पहुंचाया है. इस रिकॉर्ड से पूर्व में भी गोल्डन बुक में उनका नाम दर्ज हुआ था.

किसलय शर्मा ने किया खुशी का इजहार: उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराना है. इस खुशी को उन्होंने अपने छात्रों के साथ शेयर करते हुए केक काटकर सेलिब्रेट किया है. किसलय शर्मा के छात्रों ने कहा कि उन्हें काफी गर्व होता है कि ऐसे शिक्षक से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन्होंने लक्ष्य को पाने के लिए काफी मेहनत की है.

'महान गणितज्ञ वशिष्ट नारायण हैं आदर्श': साइंस कॉलेज पटना से पढ़ाई करने वाले किसलय बताते हैं कि कटेगरी डिसाइड करने में समय लगा, लेकिन मैथ्स के प्रति प्यार ने उनको वो पहचाना दिलायी जिसकी उन्हें तलाश थी. महान गणितज्ञ वशिष्ट नारायण को अपना आदर्श मानने वाले किसलय ने सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स फार्मूले बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है.

छात्रों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए किसलय शर्मा

5 साल की मेहनत लायी रंग: किसलय ने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है. किसलय ने फॉमूलों को गढ़ने के लिए 500-600 किताबें पढ़ीं, तब जाकर उन्हें या सफलता मिली है. किसलय आज जहानाबाद में मैथ्स गुरु के नाम से जाने जाते हैं. वो एक कोचिंग चला रहे हैं जहां छात्रों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं. किसलय 9वीं, 10वीं और आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को मैथ्स पढ़ाते हैं. इस उपलब्धि पर कोचिंग के छात्र भी फूले नहीं समा रहे.

