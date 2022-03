जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Life Imprisonment For Convict In Rape Case In Jehanabad) है. व्यवहार न्यायालय स्थित पाॅक्सो की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरा करने के बाद 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी राजनंदन यादव को धारा 376 ए बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो की धारा छह के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों धाराओं में पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया.

आजीवन कारावास की सजा: जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. विशेष न्यायालय ने आरोपी को जुर्माने की राशि का भुगतान पीड़िता को करने का निर्देश दिया है. साथ ही विशेष न्यायालय ने पीड़िता के राहत और पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 60 हजार सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया है. इस बात की जानकारी पाॅक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने दी.

पचास हजार का अर्थदंड: विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने जहानाबाद महिला थाना में गांव के ही राजनंदन यादव को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 10 मार्च 2021 को गांव के ही राजनंदन यादव ने उनकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष न्यायालय में कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी चार गवाहों की गवाही कराई गई थी. उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया.

