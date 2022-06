जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट ( Jehanabad Cylinder Blast ) होने से दो सगे भाई बहन की मौत (Two Children Died In Jehanabad) हो गई है. वहीं तीन लोग गंभीर रूप से झुलस (Three Injured Due To Cylinder Blast ) गए हैं. सभी एक ही परिवार के हैं. मामला जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के आलालपुर गांव का है. घायलों की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है. चिकित्सकों के अनुसार ब्लास्ट में झुलसे तीनों लोग नब्बे फीसदी तक झुलस गए हैं. सभी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया कर दिया गया है.

सिलेंडर में ब्लास्ट: बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर विस्फोट हो गया जिसमें परिवार के दो छोटे-छोटे बच्चों की मौत हो गई. दोनों बच्चे सगे भाई बहन थे. वहीं इस दर्दनाक घटना में माता-पिता और एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गए हैं. जिनको इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

दो की मौत, तीन गंभीर: घटना के बारे में बताया जा रहा है कि संजय विश्वकर्म की पत्नी बबीता देवी खाना पका रही थी. खाना पकाने के लिए उसने जैसे ही सिलेंडर ऑन किया की आग लग गई. देखते ही देखते सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. थोड़ी ही देर में आग कमरे में फैल गयी. इस आग की चपेट में घर में मौजूद सभी लोग आ गए. रानी कुमारी (6 वर्ष) और यीशु कुमार (4 वर्ष) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं मां बबीता देवी, पिता संजय विश्वकर्मा और उनका बेटा रवि कुमार बुरी तरह से जख्मी हैं.

पुलिस कर रही जांच: घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय घोसी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. खाना बनाने के दौरान कैसे गैस लीक हुआ पुलिस इसकी जांच में जुटी है. पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.