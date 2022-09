जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले में लाल आतंक के नाम से मशहूर पश्चिमी इलाका सिकरिया में थाना भवन की बिल्डिंग तैयार होने के 10 वर्षों के बाद पहली बार थानाध्यक्ष की नियुक्ति की ( first time in Sikriya SP appointed a new SHO) गई है. वहीं जिले के दो थानाध्यक्ष समेत कुल 7 दारोगा का तबादला किया गया है.

जर्जर हो रही थी थाना भवन: सिकरिया थाना का अपना नया बिल्डिंग बनकर लगभग 10 बर्षो से बनकर तैयार था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अभी तक किसी एसपी ने वहां थानाध्यक्ष या अन्य पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नहीं की थी. जिससे भवन की स्थिति भी धीरे-धीरे जर्जर हो रही थी. हालांकि जर्जर भवन की मरम्मत का कार्य पिछले एक महीनों से करवाया जा रहा था. मरम्मती का कार्य पूरा होने के बाद वहां अब नए एसएचओ दिलीप कुमार पाठक (new SHO appointed in Sikriya in jehanabad) की नियुक्ति की गई है.

सुरक्षा के कारण नहीं होती थी किसी की पोस्टिंग: जिले के कई एसपी के द्वारा सिकरिया थाना भवन के बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया पर अभी तक नए थानेदार या पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी एसपी ने अभी तक नहीं की थी. लेकिन सुरक्षा बिजली, पानी और सारी सुविधाएं मुहैया होने के बाद अब वहां नए थानाध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है. जिससे कि उस इलाके में घटने वाली घटनाओं पर विराम लगेगा. और साथ ही साथ इलाके के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी. गौरतलब है कि जहानाबाद के इस इलाके में लोग दिन में भी जाने से डरते थे.

"जहानाबाद के पश्चिमी इलाका सिकरिया में अब पुलिस बल की तैनाती एवं थाना भवन में थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस बल की पोस्टिंग कर देने से उस इलाके में होने वाली घटनाओं पर विराम लगेगा एवं इलाके के लोगों को अब काफी सहूलियत मिलेगी".- दीपक रंजन, एसपी

कई अधिकारियों का हुआ तबादला: सिकरिया थाना में नई नियुक्ति के अलावा जहानाबाद यातायात प्रभारी की कमान अब अजीत कुमार के हाथों दी गई है. वहीं पूर्व के यातायात प्रभारी सुनील कुमार को नगर थाने में एसपी ने पदस्थापित किया है. वहीं भेलाबर ओपी की कमान अविनाश कुमार के हाथों में सौंपी गई है. गौरतलब है कि भेलाबर ओपी प्रभारी बलेश्वर पासवान को कल एसपी ने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया था.

