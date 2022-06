जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में अपराध (Crime In Jehanabad ) की घटनाएं बढ़ती जा रही है. ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के श्याम नगर मोहल्ले का है. जहां मंगलवार की सुबह अपराधियों ने ठेकेदार पर फायरिंग (Firing on contractor in Jehanabad) कर इलाके में सनसनी फौला दी. गोली लगने से ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गये. जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

ये भी पढ़ें-बिहार के कुख्यात अपराधी अमित सिंह की देवघर कोर्ट में गोली मारकर हत्या

ठेकेदार पर फायरिंग: घटना के संबंध में बताया जाता है कि श्याम नगर मोहल्ले निवासी रविंद्र कुमार फुटबॉल खेल कर लौट रहे थे. इसी दौरान एरोड्रम के समीप एक बाइक पर सवार दो अपराधी आए और ठेकेदार पर फायरिंग शुरू कर दिया. गोली ठेकेदार के पीठ में लगी. वहीं, फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गये. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई. आसपास के लोगों द्वारा घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज किया जा रहा है. डॉक्टर का कहना है कि घायल व्यक्ति खतरे से बाहर है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: शहर में दिनदहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में भय का माहौल है. इधर, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की. पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला रही है ताकि, अपराधियों की पहचान की जा सके. वहीं, घायल ठेकेदार रविंद्र कुमार ने कहा कि उन्हें किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है.

एक अपराधी गिरफ्तार: पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटना का कारण क्या है और इस घटना में कौन-कौन लोग शामिल हैं. सभी बिंदु पर जांच की जा रही है. घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है.

"फुटबॉल खेल के आ रहे थे. सतीश जी बाइक चला रहे थे. हम पीछे बैठे हुए थे. पीछे से कोई गोली मारा, लगा. हम उसको रोकने की भी कोशिश नहीं कर पाये. जब हम हाथ लगाके देखे तो गड्ढा हो गया था, तब इन्होंने कहा कि गोली मार दिया है. उसके बाद सीधे अस्पताल आ गये." - रविंद्र कुमार, घायल ठेकेदार

ये भी पढे़ं-भागलपुर में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, पानी को लेकर मकान मालिक से हुआ था विवाद