जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में फायरिंग (Firing in Jehanabad) की घटना से हड़कंप मच गया. दो भाइयों के बीच फायरिंग (Firing between two brothers in Jehanabad) में दो लोगों को गोली लगी है, साथ ही 3 लोग लाठी डंडे के हमले में घायल हो गए हैं. घटना का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा है. घटना परस बीघा थाना क्षेत्र के बैजनाथ विगहा गांव की है.

बताया जाता है कि कुछ दिन पहले से ही रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था. बुधवार को विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों में गोली चलने लगी, फायरिंग में दो व्यक्ति को गोली लगी है. इस घटना की सूचना परस बीघा थाने के पुलिस को दी गई. घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है. घायलों में मनोज यादव, मनीष यादव, आशीष रंजन, जितेंद्र कुमार अभी कुमार शामिल हैं. घायल लोग अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

जहानाबाद में दो भाइयों में खूनी संघर्ष

वहीं, पुलिस का कहना है कि घटना का कारण पैसा बताया जाता है. बुधवार को पैसा की मांग करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी. इसी बात को लेकर मारपीट की घटना में बदल गई और गोलीबारी शुरू हो गई. पुलिस का कहना है कि यह दोनों भाइयों में पैसों को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था. इसी को लेकर बुधवार को दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई है. इस घटना के बाद गांव में आपसी तनाव कायम हो गया है, लेकिन पुलिस घटना पर नजर बनाए हुए है.

पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष से बयान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी कि घटना का कारण क्या है. इसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा की गोली किस कारण चली है. सभी पहलू पर पुलिस अपने स्तर से जांच में जुट गए है. जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि घटना कैसे घटी और घटना का मुख्य कारण क्या है. गांव वासी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है.

बता दें कि जिले में जमीन विवाद को लेकर लगातार घटनाएं घट रही है. छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर बड़ी वारदात हो जा रही हैं. जबकि हर शनिवार को जमीन विवाद को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें जमीन विवाद का निष्पादन किया जाता है, लेकिन प्रशासन के सही ढंग से जमीनी स्तर पर जमीनी विवाद निपटारा नहीं करने के कारण खून खराबे की घटना घट रही है.

