जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले में सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा (Accident During Idol Immersion In Jehanabad) हो गया था. जिसमें चार बच्चे दरधा नदी में डूब गए थे. जिनमें तीन बच्चों को ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाल लिया था लेकिन एक छात्र इस दौरान लापता हो गया था. लापता छात्र की तलाश के लिए पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को लगाया था जिसने 21 घंटे के (Dead Body OF Student Found In Jehanabad)बाद छात्र के शव को बरामद किया है. छात्र हिमांशु के शव मिलने के बाद उसके परिजनों के बीच कोहराम मच गया है.

बता दें कि, पुलिस और प्रशासन सोमवार से ही लगातार डूबे हुए लापता छात्र हिमांशु कुमार की तलाश कर रही थी. मंगलवार को सुबह 21 घंटे के बाद छात्र का शव बरामद किया गया है. जैसे ही छात्र का शव नदी से बाहर निकाला गया उसके परिजनों में कोहराम मच गया. छात्र के माता-पिता की चीख-पुकार से उपस्थित लोगों के भी आंखे नम हो गई. सभी लोग इस घटना से काफी दुखी हैं. छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

वहीं, मृतक के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर इस घटना की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि, इतने गहरे पानी में बच्चों को भेजना कहीं ना कहीं शिक्षक द्वारा भारी लापरवाही की गई है. शिक्षक के लापरवाही के कारण एक पिता ने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया है. प्रशासन को शिक्षक पर कार्रवाई करनी चाहिए.

दरअसल, मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में 4 बच्चों का एक साथ डूबने से यही प्रतीत होता है कि, स्कूल प्रबंधन ने इसमें भारी लापरवाही बरती है. स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक घर का चिराग बुझ गया है. शहर के कई लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. लोगों ने कहा कि, अगर स्कूल प्रबंधन इस तरह की लापरवाही करेंगे तो आम लोग अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए विद्यालय कैसे भेजेंगे.

छात्र के शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया है लेकिन अब देखना ये है कि, पुलिस प्रशासन इस लापरवाही बरतने वाले स्कूल प्रबंधन पर क्या कार्रवाई करती है. फिलहाल इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर लोग काफी नाराज हैं.

