जहानाबाद: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) कानून लागू है. इसके बावजूद राज्य में अवैध शराब की खरीद-बिक्री जारी है. ऐसे में दीपावली और छठ पूजा को लेकर उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में जहानाबाद में शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया (Action Against Liqour Mafia In Jehanabad) गया. जिसमें 53 लोगों को शराब से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार लोगों में तीन महिलाएं भी शामिल है.

तीन महिलाएं भी हुई गिरफ्तार: जानकारी के मुताबिक बीती शनिवार देर रात जहानाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के अलग-अलग गांव में विशेष अभियान चलाकर 3 महिला शराब कारोबारी समेत कुल 53 लोगों को गिरफ्तार किया. जिसमें से कुछ शराब के कारोबार में संलिप्त थे तो कुछ शराब का सेवन करते पकड़े गए.

"जिले में चलता रहेगा अभियान": उत्पाद अधीक्षक नित्यानंद प्रसाद ने बताया कि पटना उत्पाद विभाग के सचिव के निर्देश पर जिले में विशेष अभियान चलाया गया. इस दौरान जिले के विभिन्न गांव में छापेमारी की गई. यह अभियान लगातार जिले में चलता रहेगा, ताकि शराब कारोबारियों पर लगाम लगाया जा सके. छापेमारी के बाद से शराब कारोबारियों और शराबियों में हड़कंप मच गया है.