जमुई: जिले के झाझा थाना क्षेत्र के चितोचक गांव में (Crime In Jamui) रविवार को एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर (Youth Commits Suicide by hanging In Jamui) आत्महत्या कर ली. मृतक 6 भाइयों में सबसे छोटा था. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतक की पहचान चितोचक निवासी फुलेश्वर राम का पुत्र संदीप कुमार के रूप में की गई है. संदीप के पिता ने बताया कि, वह अपने पुराने घर में सोया हुआ था और रविवार की सुबह जब वो नए मकान में बेटे को उठाने के लिए गये तो दरवाजा बंद था. किसी तरह उन्होंने घर का दरवाजा खोला और अंदर गए तो देखा कि संदीप घर के बरामदे पर फंदे से लटका हुआ है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

वहीं, घटना की जानकारी इलाके में आग की तरह फैल गई. इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. संदीप घर में 6 भाइयों में सबसे छोटा था. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. चितोचक गांव में युवक की खुदकुशी के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.



