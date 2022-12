जमुई में मतदाताओं में उमंग

जमुई: बिहार के जमुई में नगर निकाय चुनाव (First Phase of Municipal Elections in Bihar) के लिए आज सुबह से वोटिंग हो रही है. जिले के कुल 87 नगर परिषदों में मतदान किया जा रहा है. कुल 3 पदों के लिए होने वाला चुनाव ईवीएम से कराया जा रहा है और मतदाताओं के सत्यापन हेतु डिजिटल Photography Surveillance ऐप के प्रयोग और मतदान केंद्रों पर AI Based (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है. इस मतदान में महिला, बुजुर्ग के साथ ही युवा लोग अपने मतदान का उपयोग करने केलिए खासा उत्साहित दिख रहे हैं. कई लोगों में तो मतदान का इतना खुमार चढ़ा हुआ है कि वे लोग अपने सर्दी के कपड़े पहने बिना ही मताधिकार का उपयोग करने के लिए कतार में सुबह से ही खड़े हो गए हैं.

जमुई में कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में: जमुई नगर परिषद क्षेत्र में कुल 30 वार्ड सदस्य, मुख्य पार्षद के लिए 16, उप मुख्य पार्षद के लिए 14 और पार्षद के लिए 143 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं. इस चुनाव में वोटिंग के लिए कुल 87 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. वहीं जिले भर में सर्वाधिक 4257 मतदाता के साथ वार्ड नंबर 26 अव्वल है. वहीं सबसे कम 1465 मतदाता वार्ड नंबर 16 में वोटिंग करेंगे.

तीन कंपार्टमेंट बनाए गए: बताया जाता है कि इस चुनाव में मतदान करने के लिए कई तरह के कंपार्टमेंट बनाए गए हैं. चुनाव कर्मियों के अनुसार वार्ड पार्षद के लिए सफेद, मुख्य पार्षद के लिए पीला और उप मुख्य पार्षद के लिए स्काई ब्लू कंपार्टमेंट में मतदाताओं को मतदान करना होगा. वहीं मतदान सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक किया जाएगा. कुल 71454 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

सिकंदरा नगर पंचायत में मतदान: सिकंदरा नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 के लोग पहली बार मतदान करेंगे. यहां कुल 11745 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं. इस नगर पंचायत में मुख्य पार्षद के लिए आठ, उप मुख्य पार्षद के लिए नौ और वार्ड पार्षद के लिए 98 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं. यहां पर नगर निकाय चुनाव में मतदान के लिए कुल 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इधर, जमुई नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नम्बर 01 स्थित राजकीय मध्य विद्यालय खैरमा को पिंक मतदान केंद्र बनाया गया है. इसके साथ ही वार्ड नंबर-19 महाराजगंज स्थित जय हिंद धर्मशाला और वार्ड नंबर 20 स्थित कल्याणपुर स्थित काली मंदिर के पास सामुदायिक भवन को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है.

बुजुर्ग महिला ने भी किया मतदान

53 वार्डों में हुआ निर्विरोध निर्वाचन: प्रथम चरण में कुल 53 वार्ड पार्षद अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं. निर्वाचन आयोग के तरफ से बोगस वोटिंग रोकने हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र पर डिजिटल फोटोग्राफी सर्विलांस से मतदाता का सत्यापन किया जाएगा. इस व्यवस्था के तहत यदि कोई मतदाता दोबारा मतदान करने आते हैं तो सत्यापन के क्रम में उसकी पहचान हो जाएगी और पकड़े जाने पर उन पर दंडवत कार्रवाई भी की जाएगी.

लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था: अति संवेदनशील संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई. मतदाता मतदान केंद्र पर किसी भी गड़बड़ी की शिकायत कंट्रोल रूम के माध्यम से कर सकते है और कंट्रोल रूम के नंबर पर लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं. 18003457243 जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्रवाई कर समाधान भी किया जाएगा.

