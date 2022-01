जमुई: जिले के चकाई प्रखंड में प्रमुख पद के लिए हुआ मतदान (Voting for Post of Chakai Pramukh) काफी रोचक रहा. प्रमुख पद की दोनों उम्मीदवार उर्मिला देवी और सरिता देवी को 14-14 मत मिले. जिसके बाद लॉटरी निकाली गयी और उर्मिला देवी विजयी (Urmila Devi elected Pramukh of Chakai) हुई. इसके बाद उनके समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी. वहीं, सरिता देवी के समर्थक मायूस नजर आये.

बता दें कि चकाई प्रखंड में प्रमुख पद के लिए उर्मिला देवी और सरिता देवी ने नामांकन किया था. जिसकी वोटिंग दोनों प्रत्याशियों को एक बराबर 14-14 मत मिले. इसके बाद प्रशासन ने लॉटरी के माध्यम से परिणाम घोषित किया. जिसमें उर्मिला देवी विजयी हुईं.

वहीं, चकाई प्रखंड में उप प्रमुख पद के लिए चुनाव कराया गया. जिसमें धांति देवी, अनुष्ठा देवी और नवीन चन्द्र ने अपना नामांकन दाखिल कराया. इसके बाद वोटिंग हुई धांति देवी को 15, अनुष्टा देवी को 10 और नवीन चंद्र को 3 मत प्राप्त हुए. जिसमें 5 मतों से धांति देवी (Dhanti Devi elected Deputy Pramukh of Chakai) को विजयी घोषित किया गया.

