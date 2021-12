जमुई: श्रवण भगवान महावीर के दर्शन को लेकर जदयू संसदीय दल अध्यक्ष सह विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा (JDU MLC Upendra Kushwaha) लछुआड़ पहुंचे. इस दौरान लछुआड़ जैन श्वेताम्बर धर्मशाला स्थित भगवान महावीर मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धा निवेदित कर शांति और अमन चैन की दुआएं मांगी. वहीं, उन्होंने कहा कि, पर्यटकों को लुभाने को लेकर कुण्डघाट से भगवान महावीर की जन्मस्थली तक रोपवे व कुण्डघाट में वाटर पार्क का निर्माण भी (Ropeway Will be Constructed In Lachhuar ) शीघ्र कराया जाएगा.





इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि भगवान महावीर की अहिंसा रूपी इस स्थान पर आकर उनका उनका दर्शन पूजन किया. इस पवित्र स्थान पर आकर मैं काफी आह्लादित हूं. पर्यटन के क्षेत्र में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास हो रहा है. यहां जो भी विकास के कार्य बचे हैं उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा.

'पर्यटकों को लुभाने को लेकर कुण्डघाट से भगवान महावीर की जन्मस्थली तक रोपवे व कुण्डघाट में वाटर पार्क का निर्माण भी शीघ्र कराया जाएगा. इसके लिऐ स्वयं मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर विभाग को अवगत करायेंगे. जिससे यहां आने वाले जैन श्रद्धालुओं के साथ आम लोग भी दर्शन पूजन का लाभ लेकर पर्यटन का आनंद उठाएंगे.' :- उपेंद्र कुशवाहा, जदयू विधान पार्षद

उपेंद्र कुशवाहा ने ठप पड़े किसानों की चिरप्रतीक्षित योजना कुण्डघाट जलाशय योजना के कार्यो पर चिंता जताते हुए इस कार्य को भी राज्य सरकार को अवगत कराने की बात कही है. इस दौरान वे लछुआड़ के बाद भगवान महावीर की जन्मस्थली जन्मस्थान जाकर भगवान महावीर की दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन पूजन कर श्रद्धा निवेदित किया. इस अवसर पर लछुआड़ जैन धर्मशाला के प्रबंधक उज्ज्वल रत्न द्वारा उनका बहुमान करते हुए भगवान महावीर का मोमेंटो भेंट किया गया.

बता दें कि उन्होंने लगभग आधे घन्टे तक भगवान महावीर की जन्मस्थली में समय गुजारा. दरअसल, कुशवाहा लछुआड़ होते हुए नवादा जिले के कौआकोल स्थित सोखोदेवरा के एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे. इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने भी उनका फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया.

